Roberto Sicuri

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 59Lo annunciano la moglie Angela, la figlia Elisa e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.45 presso la Chiesa di San Bernardo degli Uberti- Via Ravenna, 1 in Parma indi si proseguirà per il cimitero di Ugozzolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dott.ssa Maria Rita Zennaro e agli infermieri domiciliari di San Leonardo per la costante disponibilità prestata.La salma è visitabile per un ultimo saluto dalle ore 9 alle ore 12.30 presso la «Casa del Commiato Sant' Ilario» via Zanardelli, 11 in Parma.27 maggio 2017Ï Famiglia Angelo QuintavallaÏ Famiglie PionettiLa zia Ivonne con i cugini Antonietta, Mara, Giampietro, Emma, Marta e Alfredo sono vicini ad Angela ed Elisa per la perdita del caro27 maggio 2017Commossi partecipiamo al dolore di Angela ed Elisa per la perdita del caroIl Dirigente ed i colleghi del Servizio Finanziario della Provincia di Parma.27 maggio 2017Siamo vicini alla signora Angela ed a Elisa per la perdita del loro caroLuca Delpogetto con Angela, Andrea ed Alice.27-5-2017