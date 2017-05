Antonietta Ziveri

È tornata alla Casa del PadreNe danno l'annuncio il marito Danilo, le figlie Martina ed Elisa, il papà Lino, la mamma Gianna i fratelli Marco con Stefania e Davide, Luca con Eleonora, Filippo ed Isabella, la cognata Nicoletta con Fabio e Valerio.I funerali avranno luogo lunedì 29 maggio partendo alle ore 9.45 dalla Sala del Commiato di Ade Servizi per la Chiesa di Sant'Andrea Apostolo in Antognano indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa Chiesa.Si ringraziano le Dott.sse Maria Michiara, Barbara Pellegrino e tutto lo staff infermieristico del Day Hospital di Oncologia, l'associazione «Verso il Sereno» e l'infermiera Letizia Bocchi per l'attenzione ed il continuo sostegno ai familiari.28 maggio 2017Ï Francesco, Enrica e Lorenzo SorbaÏ Donatella e Giulio CavalliPorteremo sempre nel cuore il ricordo della caraNicoletta, Marco, Sabina, Alessandro, Debora, Andrea, Clementina e Arnaldo Dini.28 maggio 2017Ï Albertina e famigliaÏ Luciana e Luciana e famiglieÏ Edera Mori e famigliaÏ Bruna, Aldo e Simone VecchiÏ Famiglia Casamatti IvanoÏ Famiglia Casamatti MarcoAmministratore e condomini del Condominio Ortensia di via Decorati al Valor militare 1-3-5-7 sono vicini alla famiglia per la perdita della cara28 maggio 2017Il Tempo non basterà per cancellare il Dolore...Servirà solo per cercare di conviverci.Siamo vicini ai famigliari per la perdita diIvana e Maurizio28 maggio 2017Cari Danilo, Elisa e Martina, gli amici di Parmalat Castellaro e Collecchio vi esprimono tutto il loro affetto in questo difficile momento, con la certezza che tutto quanto la caraha seminato resterà in voi, germoglierà come un fiore di campo e vi avvolgerà di un profumo che non svanirà.28 maggio 2017I condomini della «Scala D» del Condominio Ortensia sono vicini a Danilo, Elisa e Martina per la scomparsa della cara28 maggio 2017Ciaoricorderemo sempre la tua gentilezza e generosità.Elisabetta, Marco, Alessia, Luca.28 maggio 2017Gianni Gaiti e famiglia ricordano con affetto28 maggio 2017Per la perdita della carapartecipiamo al dolore della famiglia con affetto e commozione.Famiglia Ermanna, Barbara e Valerio Goretti.28 maggio 2017Gli zii Laura, Vittorio e i cugini Francesca, Enrico e Massimo sono vicini a Danilo, Elisa e Martina in questo momento di profondo dolore per la prematura scomparsa di28 maggio 2017