Anna Dall'Oglio

«Come sei vissuta te ne sei andata, in silenziodi anni 87Ne annunciano la scomparsa le figlie Rita, Maria Teresa, Stefania, Paola, generi, nipoti, pronipoti e la sorella Elia.I funerali si svolgeranno domani lunedì 29 maggio alle ore 15,00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Basilicanova, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Maddalena per l'amicizia e la vicinanza dimostrata.28 maggio 2017Ï Franca e Mara IbaticiÏ Trebbiatori D'EpocaÏ Luigi Ombellini e TaniaÏ Maddalena, Elena ed EldaÏ Carla e Gabriella SantiÏ Franco e Roberto AlbertiÏ Famiglie Calugi RavazzoniÏ Fam. Paolo TarasconiÏ Fam. Piero FornariÏ Renata, Egidia e TizianoÏ Elisa Panitti e figliÏ Osso MonicaÏ Mabe e CarlottaCiaoNon smettere mai di guardarci.I tuoi amati nipoti e pronipoti.28 maggio 2017La sorella Elia con Pierluigi Angelo e Matteo con profonda tristezza si uniscono al dolore delle figlie della carasimbolo di dignità e modestia.28 maggio 2017I cognati Paride e Giuseppe con le rispettive famiglie, insieme a Paolo e Federico partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara28 maggio 2017Le amiche Alessandra, Loredana, Ombretta, Simona, Virna sono vicini a Mary e familiari per la scomparsa della cara mamma28 maggio 2017Le famiglie Delfante Valter e Cristiano sono vicine a Paola, Rita, Maria Teresa, Stefania e famiglia per la perdita della cara mamma28 maggio 2017Angela Barbazza partecipa con tanto affetto e commozione al dolore di Paola, Rita, Stefania, Maria Teresa e famiglie per la scomparsa della caradi cui ricorda la sua vita di fede e la condivisione al suo dolore per la repentina morte di Roberto.28 maggio 2017Simona, Daniele e Sofia sono vicini a Paola, Stefania, Mery, Rita e rispettive famiglie per la perdita della loro adorata mamma28 maggio 2017Marco, Cristina, Chiara con Simone e Nicolò con Martina sono vicini a Paola, Rita, Stefania e Maria Teresa per la perdita della cara mamma28 maggio 2017