Sergio Ravanetti

Con il suo sorriso e la sua simpatica rallegrava tutti.E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio la figlia Orietta, l'adorata nipote Valentina con Andrea, parenti e amici tutti.I funerali avranno luogo lunedì 29 maggio alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Marco, indi per il «Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 maggio 2017Ï Fam. Mario MoreschiÏ Movimento Italiano CasalingheCarol e Bruno sono vicini a Orietta e Valentina per la perdita del caroil papà e il nonno più ganzo del mondo.28 maggio 2017Buon viaggio caroRiposa in pace.Un abbraccio forte a Orietta, Valentina e Andrea.28 maggio 2017