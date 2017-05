Giuseppe Colla

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Lo annunciano la moglie Marisa, i figli Marco con Barbara e Gabriella con Gianni, i nipoti Monica con Filippo, Leonardo ed Elia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 30 maggio con partenza alle ore 9,15 dall'abitazione in via Quingenti n. 63 per la chiesa parrocchiale di San Prospero indi al cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Pietro Palù.29 maggio 2017Ï Tiziana, Silvana e famiglieÏ Fam. Ennio CollaÏ Pessina Carlo, Olivetta e Filippo, Katiushia e MicheleCiaograzie per la tua immensa generosità.Monica, Leonardo ed Elia.29 maggio 2017Il fratello Enzo con Anna, Francesco e famiglia sono vicini a Marisa, Marco e Gabriella per la scomparsa del fratello29 maggio 2017Elide, Fabrizio e Paolo con rispettive famiglie sono vicini a Marisa, Marco e Gabriella per la perdita del loro caro29 maggio 2017Pierluigi, Donatella, Gabriella con le rispettive famiglie sono vicini a zia Marisa, Gabriella e Marco per la perdita del caro29-5-2017Stefania e Susetta Tommasini partecipano commosse al dolore di Marisa, Gabriella e Marco nel ricordo della lunga amicizia con29 maggio 2017Mauro e Maria Ferrari con Michela, Marco e famiglie, Antonio, Arnaldo, Francesco e famiglie partecipano al dolore di Marisa, Marco, Gabriella e famiglie per la perdita del caro29 maggio 2017