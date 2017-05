CROCE



È mancato all'affetto dei suoi cari Gerolamo Costa



di anni 94



Ne danno il triste annuncio il figlio Giovanni con Luisa e l'adorata Valentina, la sorella Annamaria, i nipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani mercoledì 31 maggio alle ore 9,00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa Parrocchiale del Corpus Domini, indi per «Il Tempio» di Valera.



Questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico della Casa di Riposo Villa Parma «I Lecci» per le amorevoli cure prestate. Parma, 30 maggio 2017