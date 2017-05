Renata Orzenini

«L'anima mia magnifica il Signore»(Lc 1,46)È stata accolta dall'abbraccio del PadreLo annunciano la sorella Grazia Maria e i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 31 maggio alle ore 10,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Maria del Rosario indi proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al professor Ceda e a tutto il suo reparto per l'impegno e la disponibilità con cui l'hanno seguita in questo mese.Altrettanta gratitudine a tutti gli amici e conoscenti che in vario modo ci sono stati vicino in questo periodo difficile.Un grazie di cuore anche al dottor Mauro Massa che l'ha accompagnata per tanti anni con attenzione e amore.30 maggio 2017Ï Fam. Pietro e Carla BonardiCiaoamica dolce e generosa.Nel dolore del commiato mi stringo a Grazia in un forte abbraccio.Gabriella con Gianni, Mara e Alberto.30 maggio 2017