Luisa Alinovi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Addolorati ne danno il triste annuncio i figli Enrico e Paolo, le nuore Linda e Mariangela, le nipoti Giulia e Michela, la sorella Ebe con Patrizia e Franco, la cognata Emilietta con Ivana e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 30 maggio alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in via B. Pascal n. 1 a Parma per la chiesa parrocchiale di Marore, indi si proseguirà per il cimitero di Calerno di Sant'Ilario d'Enza.30 maggio 2017Ï Oriele e Angela MoroniÏ Iva e Sergio IaschiÏ Massimo e Michela MasolaIl Fondo di Solidarietà «R.Barilla», il Gruppo Donatori Sangue ed il Cral Aziendale della Società Barilla, a nome di tutti i Soci, partecipano al lutto di Paolo Zavaroni per la perdita della madre30 maggio 2017La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Paolo Zavaroni per la perdita della madre signora30 maggio 2017Condomini, inquilini e amministratore del Condominio di via Pascal n. 1 (Pr) partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della signora30 maggio 2017