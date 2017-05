Davide Bassi

È mancato all'affetto dei suoi cariCon amore lo annunciano la moglie Sabrina, il figlio Giacomo, l'adorata cugina Betta, i genitori, il fratello e gli amici tutti.I funerali si svolgeranno oggi martedì 30 maggio alle ore 14,30 partendo dal Centro Cure Progressive P.Coruzzi via Allende, 2 Langhirano per la chiesa di Sant'Ilario Baganza, indi al cimitero di Felino.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Paolo Schianchi, al Dott. Missorini e a tutto il personale del Centro Cure Progressive P.Coruzzi di Langhirano.30 maggio 2017Ï Floriana Caporali, Giulia e Claudia SpaggiariÏ Famiglie Cavazzini e ChiastraÏ Fam. Gianni Flisi e SandroÏ Sandro RizziÏ Massimo PensoCaroti ricorderemo sempre con tanto affetto, un abbraccio grande a Sabrina e Giacomo.Zia Bianca, Lorena e Betta.30 maggio 2017Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, i tecnici e gli atleti tutti dello Junior Parma B.C.- ASD partecipano al grave lutto che ha colpito l'amico e collaboratore Giacomo per la perdita del papàe porgono a lui e famigliari le più sentite condoglianze.30 maggio 2017Tutti i colleghi di Cedacri Spa uniti nel dolore, si stringono alla moglie e al figlio per la perdita del carissimo collega30 maggio 2017I presidenti Andrea Paini, Paolo Poi ed Eugenio Boschi unitamente ai soci, consiglieri, dirigenti, tecnici, collaboratori, atleti ed atlete del Gruppo Oltretorrente B.C.- Old Parma B.S.C.- Parma 2001 sono vicini all'amico Federico e famiglia in questo momento di grande dolore per la prematura scomparsa del fratelloe porgono sentite condoglianze.30 maggio 2017La Presidenza e la Direzione Generale di Cedacri Spa partecipano con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la perdita del caroche si è contraddistinto negli anni in cui ha lavorato per Cedacri per la sua gentilezza, disponibilità e professionalità.30 maggio 2017Consiglio, dirigenti, tecnici, giocatori e collaboratori del Gruppo Crocetta Baseball e Softball piangono la scomparsa dell'amicoAi familiari un grosso ed affettuoso abbraccio.30 maggio 2017Il Presidente, il Comitato Direttivo, i tecnici, gli atleti e tutto lo staff 1949 Parma Baseball Club ASD, sono vicini all'amico Federico per la scomparsa del caro fratelloed esprimono ai famigliari tutti le più sentite condoglianze.30 maggio 2017Condomini e amministratore del Condominio Galilei II porgono alla famiglia sentite condoglianze per la perdita del signor30 maggio 2017I colleghi Andrea, Cinzia con Ezio, Chiara C., Chiara P., Eugenio, Francesca, Giovanni, Gennaro, Oscar e Tiziana si uniscono al dolore di Sabrina e Giacomo per la perdita del caroe porgono le più sentite condoglianze.30 maggio 2017Medici, segretarie ed infermiera del Poliambolatorio San Riccardo partecipano al dolore di Sabrina per la scomparsa del caro30 maggio 2017I condomini e l'amministratore del condominio Simonetta di via Torricelli 6 partecipano commossi al lutto della famiglia Bassi per la perdita del loro adorato30 maggio 2017Andrea Ponticelli abbraccia l'amico Giacomo e la famiglia Bassi nel ricordo diindimenticabile campione di baseball parmense.30 maggio 2017Cara Sabrina, il mio cuore piange con te e tuo figlio la scomparsa del caroOmbretta.30 maggio 2017Bax al tuo fianco come sempre nella partita più difficile per la perdita diMax, Pino, Arty, Beppe, Betto, Bulga, Camo, Campa, Cano, Casalo, Emm, Federe, Filo, Gabri, Greco, Jack, Jhonny, L'Anto, Leo, Lollo, Marzio, Mario, Marti, Maso, Ale, Fabio, Ciccio, Molli, Mulaz, Piter, Pizza, Pugo, Rommy, Save, Scialpi, Matte, Sid, Silo, Simo, Squinty, Tina, Tino, Vale, Vigno, Alex, Zambo, Zboghi, Giulio.30 maggio 2017Davide e Irene con le loro famiglie sono vicini all'amico Giacomo per la perdita del padre30 maggio 2017