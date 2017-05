Emma Ferrari

È mancata all'affetto dei suoi cariCon immenso dolore lo annunciano il marito Walter, la figlia Roberta con Giorgio gli adorati Gregorio e Sebastiano, le sorelle, il fratello, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 31 maggio alle ore 15.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Sala Baganza, la cara salma procederà per il Tempio a Valera di Parma: le ceneri riposeranno nel cimitero di San Vitale Baganza.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera martedì 30 maggio alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Un particolare ringraziamento vada al personale medico ed infermieristico dei Reparti di Epatologia e Nefrologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento30-5-2017Ï Fam. Guido GuidorossiÏ Fam. Enrico GuidorossiÏ Donatella Salati e famigliaÏ Mario CoruzziÏ Bruna, Emilio e famigliaÏ Gianni e MaraÏ Fam. Panazza-SozziÏ Sezione Avis Sala BaganzaÏ Famiglia Anna GuidorossiÏ Tina Bellardi in SalatiÏ Angela, Stefano, Anna Maria e famigliaÏ Mimmo CavatortaÏ Ramona ed Enrico FerrariÏ Famiglia FaviniÏ Ida Gastaldi e famigliaÏ Giovanna Spaggiari e figliCiaoè stato un privilegio averti accanto avevamo ancora bisogno di te ma le tue lezioni di vita ci hanno accompagnato e ci accompagneranno per sempre.Gregorio e Sebastiano.30-5-2017Ciao ziasei sempre stata con noi e lo sarai per sempre.Valeria, Anna e Bruno.30-5-2017Rosetta, Rita, Maurizio con le rispettive famiglie piangono la sorellae si stringono con affetto a Walter, Roberta e famiglia per la dolorosa perdita.30 maggio 2017Porteremo sempre nel cuore il ricordo della caraLe cugine Luciana, Anna Maria, Patrizia, Barbara e Eloisa.30-5-2017I cugini Albertina, Marisa, Gabriella, Fortunato e Stefano si stringono a Walter e famiglia per la perdita della cara30 maggio 2017Profondamente addolorati i cugini Paolo e Cristian Fontana con Barbara e Michela sono vicini a Roberta e Walter per la perdita dell'amata30 maggio 2017La famiglia Amoretti Massimo, Michela, Monia e Alessandro si stringe intorno alla famiglia Bellardi per la perdita della cara30 maggio 2017Il Circolo Arci «Il Ponte», Sala Baganza, si stringe intorno alla famiglia Bellardi per la perdita della cara30 maggio 2017Siamo vicini alle famiglie Bellardi e Ferrari per la scomparsa della caraFamiglie Aleman Agnetti, Antonio Pasquinelli e Roberto Diemmi.30 maggio 2017Gentile, disponibileti ricorderemo sempre con immenso affetto.Siamo vicini a Walter, Roberta e famiglia in questo triste momento.Germana, Giulio, Roberto, Andrea, Marianna, Brando.30 maggio 2017Anna, Carlo, Fausto e familiari partecipano al dolore di Walter, Roberta e familiari per la scompara della cara30 maggio 2017Nessuno muore finchè vive nel cuore di chi resta e tu nel nostro ci rimarrai per sempre.CiaoAnna, Tatiana e Andrea.30-5-2017Ferrante, Maria Letizia, Gabriele con rispettive famiglie unitamente alle collaboratrici dello studio, porgono sentite condoglianze al signor Walter Bellardi e famigliari per l'immatura scomparsa della cara30-5-2017Moreno e Anna, Afro e Maria Rosa, Rina, Pinuccia e rispettive famiglie sono vicini a Walter e Roberta per la perdita della cara30 maggio 2017Le famiglie Riccardo Oppici, Paolo Ferrari e Albina Lucchi sono vicine nel dolore a Walter, Roberta, Rosetta, Rita e Maurizio per la perdita della cara30 maggio 2017