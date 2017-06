Antonio Pelizza

CROCE«Dall'Aurora io ti cerco, O Dio: Che io veda la tua potenza e la tua gloria. Alleluia»È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la moglie Lucia, il figlio Lorenzo con Simona, le adorate nipoti Costanza e Vittoria ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 1 giugno partendo alle ore 9.30 dalla Sala del commiato di Ade servizi in viale Villetta 31 per la chiesa delle SS. Stimmate indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.Un grazie di cuore al medico curante Dottor Giorgio Fiorini al personale infermieristico domiciliare e alla signora Ana per la disponibilità dimostrata.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.31 maggio 2017Ï Giuseppina Marmiroli e Mariacristina RivaÏ Gaetano Barone e famigliaDipendenti della Salumi Boschi Fratelli spa partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa del signorDott.31 maggio 2017Carletto Ferrari e famiglia si uniscono al lutto dei famigliari per la scomparsa del signorDott.31 maggio 2017Gli amici della panchina della Gelateria Martino si stringono intorno alla famiglia Pelizza per la perdita del caro31 maggio 2017Maria Teresa, Paolo, Filippo e Nicola Savani, sono vicini a Lucia e Lorenzo per l'immatura scomparsa del caro31 maggio 2017Le famiglie del condominio «San Matteo» di Via Montanara n.5 partecipano commosse al dolore dei famigliari per la perdita del caro31 maggio 2017