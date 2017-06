Roberto Boni

«Quando il cielo si offusca,con fede guarda in altoda dove ti verrà la lucee la forza per dire il tuo sì»(Fra Pancrazio)È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Joanna, il figlio Marco, la mamma Dafne, la sorella Marica con Angelo e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 1 giugno partendo alle ore 14.30 dalla Sala del Commiato di Viale Villetta 16 per la Chiesa di San Lazzaro indi si proseguirà per il Cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.Un ringraziamento particolare al personale medico e paramedico del Reparto di Degenza delle Piccole Figlie per le amorevoli cure prestate.31 maggio 2017Ï Caterina e Federico RubiniRoberto, Annamaria, Gianluca, Elisabetta e Veronica, piangono con Joanna e Marco l'indimenticabile amico31 maggio 2017Dirigente, colleghi docenti e personale A.T.A. del Liceo Artistico Toschi di Parma partecipano al dolore della Prof.ssa Joanna Regazzi per la perdita del maritoe si uniscono a Lei in un forte abbraccio.31 maggio 2017Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i collaboratori tutti della Zanichelli Meccanica SpA partecipano commossi al dolore di Marica e famiglia per la perdita del fratello, signor31 maggio 2017Antonella, Daniela, Gigliola, Giovanna, Isa, Jenny, Maria, Mariagrazia, Marialda, Marzia, Nadia, Patrizia e Roberta sono vicine a Joanna e Marco per la perdita del caro caro31 maggio 2017Siamo vicini a Marica e famiglia per la perdita del caroElisa, Rosaria e Carlo Capelli.31-5-2017I condomini del Condominio Anfossi partecipano al lutto della famiglia Boni per la scomparsa del caro31 maggio 2017