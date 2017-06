Enzo Bertozzi

Improvvisamente è mancatodi anni 89Ne danno il triste annuncio il figlio Ivano con Federica e l'adorato Filippo, la sorella Olga, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 31, alle ore 16.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di Bogolese (ore 16,30 circa) indi si proseguirà per il cimitero di Sorbolo.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a Patrizia ed Emanuela per il prezioso aiuto e le amorevoli cure prestate.31 maggio 2017Ï Famiglia Marani GianniÏ Famiglia Cavalli Fabrizio e DonatellaÏ Famiglia Fava Giancarlo e MarinaÏ Gianna Campanini- CavalliÏ Nera, Italo BelicchiÏ Fam. Robuschi Aldino e figliÏ Fam. Campanini BrunoÏ Famiglia MontiÏ Fam. Raffaello FerrariÏ Fam. Angela MontaniniÏ Fam. Martini Luigi e figliPaolo, Marco, Corrado, Angelo e Luca sono vicini ad Ivano e famigliari per la perdita del papà31 maggio 2017