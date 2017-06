Mauro Movilli

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 67Addolorati lo annunciano la moglie Prosperina, il figlio Daniele con Beatrice, i nipoti Arianna e Davide, il fratelllo, la sorella e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 1 giugno alle ore 9 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa di Vignale indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera nella stessa chiesa alle ore 21.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare al dottor Maurizio Milani, al dottor Lorenzo Manzini, alle infermiere domiciliari di Traversetolo per le cure prestate.Non fiori ma eventuali offerte alle associazione Croce Azzurra e Avo.Pro,Rit di Traversetolo.31 maggio 2017Ï Sezione Avis TraversetoloÏ Dimes Angelo UgolottiGli zii Livio e Alice con Flavia e Ugolina e rispettive famiglie piangono la scomparsa die porgono sentite condoglianze.31 maggio 2017Soci e maestranze della Legatoria Pedrelli srl partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro31 maggio 2017I dipendenti Publiprint Bruno, Michele, Daniela, Massimo e Amì sono vicini a Daniele e Prosperina per la perdita di31 maggio 2017L'Assistenza Pubblica «Croce Azzurra» profondamente rattristata partecipa con sentimenti di sincero cordoglio al dolore di Prosperina, Daniele e famigliari per la scomparsa del caro Militeper trentun'anni volontario generoso e disponibile.31 maggio 2017Direttivo e soci dello Sci Club Traversetolo sono vicini a Prosperina e Daniele per la scomparsa del caro31 maggio 2017Tutta l'A.VO. PRO.RI.T. si stringe con affetto ai familiari, ricordando il caroprezioso collaboratore e persona di rara sensibilità e disponibilità.31 maggio 2017Le famiglie Valerio, Stefano e Davide Tagliavini sono vicine ai familiari per la grave perdita del caro31 maggio 2017La Ditta Travertex Snc è vicina ai famigliari per la perdita del caro31 maggio 2017Caroil nostro abbraccio ti accompagni nella pace.Maurizio, Marisa.31 maggio 2017Luigi e Nicola Baistrocchi con famiglia si uniscono al dolore di Prosperina e Daniele per la perdita del caro31 maggio 2017Teresa con Gianni e Vincenzo sono vicini ai familiari per la perdita del caro31 maggio 2017Maria Teresa Benecchi con Edda, Barbara e famiglia si uniscono al dolore di Prosperina e famiglia per la perdita del caro31 maggio 2017