Costantino Pietrantonio

«Allora ragazzi, voglio allegria, voglio divertirmi, per non pensare.La vita è corta e va vissuta, lasciando da parte la realtà»(Francisco Gorrindo)DottorpsicoterapeutaNe danno il triste annuncio la moglie Sabina, il figlio Filippo e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 1 giugno alle ore 15,45 partendo dalla sala del commiato Ade per il Tempio di Valera.Si ringrazia tutto il personale dell' Hospice di Vaio per le amorevoli cure prestate.Un sentito ringraziamento da parte della moglie Sabina al medico e amico di famiglia Mario Modafferi e moglie Loredana, agli amici Antonella e Giuseppe Dettori per le cure, vicinanza e sostegno donato.Si ringrazia inoltre la maestra Leslie e tutti gli allievi della scuola Social Tango gli amici Enza e Fabrizio Bernardi per l'affetto dimostrato.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.31 maggio 2017Ï Nadia, Francesco, Chiara CaffarraAlla fine ci hai lasciato caroperò sei gia vicino di nuovo a noi dall'altra parte perchè tu sei sempre stato e sarai l'Universo.Mario, Lori, Keoma, Maia e Vanna.31 maggio 2017Riccardo Cresci partecipa al dolore di Sabrina e di tutta la famiglia per la scomparsa del caro31 maggio 2017sarai sempre vivo nel nostro ricordo,Enza, Fabrizio ed i ragazzi di Officina Tango.31 maggio 2017