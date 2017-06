Nicoletta Mortari

È mancatadi anni 56Lo annunciano il figlio Matteo con Cinzia e Irene, la mamma, i fratelli ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 10,30 in Rigoso.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.1 giugno 2017Ï Luciana CavalliÏ Alberto e MonicaÏ Luciana, Agostino, Martina, AnnalisaÏ Giuseppe Cadossi e fam.Ï Claudio Mortari e famigliaÏ Fam. Gino CavalliÏ Carlo e OrnellaIl Sindaco Claudio Moretti a nome della Giunta, del Consiglio e di tutti i dipendenti, partecipa al lutto dello stimato collaboratore Matteo Biggi per la perdita della mamma1 giugno 2017Il Presidente del Gruppo Cooperativo Colser-Auroradomus, i Consiglieri di Amministrazione, gli impiegati della Sede e delle Filiali, tutti i soci e i dipendenti, sono vicini a Manuela e famiglia e partecipano commossi al grande dolore che li ha colpiti per la scomparsa della loro cara1 giugno 2017I ragazzi del Soccorso Piste Pratospilla si uniscono al dolore dell'amico Matteo per la perdita della mamma1 giugno 2017Le colleghe del Gruppo Chiesi sono vicine a Manuela per la perdita della cara sorella1 giugno 2017CiaoAndrea e Silvia.1 giugno 2017Per la scomparsa della carasiamo vicini con immenso affetto a tutta la famiglia.Sonia e Fede.1 giugno 2017Gli amici di Rigoso si stringono a Matteo per la scomparsa della mamma1 giugno 2017