CROCE



Ha lasciato le sue numerose sofferenze terrene, per la Gioia e la Pace della vita eterna Anna Sesenna in Furlattini (Rita)



di anni 66



Lo annunciano con profondo dolore: il marito Eugenio, il figlio Federico, il fratello Luigi con Katy, i nipoti Matteo, Leonardo e Noemi e tutti i suoi cari.



I funerali si svolgeranno sabato 3 giugno alle ore 10.00 nella chiesa di Bacedasco Alto di Castell'Arquato, ove la cara Rita sarà fatta giungere dall'abitazione in loc. Costa Stradivari n.5, indi seguirà la tumulazione nel cimitero di Bacedasco Basso.



Un Santo Rosario sarà recitato domani, venerdì, alle ore 21.00 nella chiesa di Bacedasco Alto.



Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare alla cerimonia.



Un ringraziamento particolare a tutto il personale dei reparti di Degenza e Day Hospital oncologico di Parma per la disponibilità e sensibilità dimostrate.



No fiori. Bacedasco Alto di Castell'Arquato, 1-6-2017



«Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta».



Maria, Donatella, Luciano, Consuelo e Ambra sono vicini a Eugenio e Federico in questo momento per la perdita della cara Rita Monticelli Terme, 1-6-2017



Guardano il cielo le persone a te care troveranno un'altra stellina ad illuminare il buio che hai lasciato.



Ciao Rita



Giancarlo, Sara, Lorena e famiglie. Parma, 1 giugno 2017