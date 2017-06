Ampelio Schianchi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 78Lo annunciano con dolore i figli Davide, Mario con Cinzia, Valeria, gli adorati nipoti Alessandro, Francesca, Arianna, Damiano, Michele, Gabriele, il fratello Giuseppe con Maurizia, la nuora Nadia, i nipoti e i parenti tutti.Il rito funebre si svolgerà sabato 3 giugno alle ore 10.00 partendo dalla Casa di Riposo Val Parma di Langhirano per la chiesa parrocchiale locale indi, la salma sarà tumulata nel cimitero di Quinzano.Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 2 giugno alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento,.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Antonio Chiapponi e al caro fratello Giuseppe.1 giugno 2017Ï Lorenzo, Luciana, Paolo e famigliaÏ Associazione Mamiano InsiemeZioti ricorderemo con affetto.Simona e Andre (Jack).1 giugno 2017Marisa, Renato e figli sono vicini ai familiari per la perdita del caro1 giugno 2017La famiglia Prevoli Emiliano partecipa al lutto dei famigliari per la morte del caro1 giugno 2017Cara amica e stimata collega Valeria ti sono vicino a te e famigliari per la perdita del caro papà1 giugno 2017Soci e casaro della Latteria Sociale di Beduzzo partecipano al dolore di Mario e familiari per la perdita del padre1 giugno 2017