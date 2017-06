Lino Magri

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore i figli Paolo con Elena e Fabio, Stefano, Giuseppina, il cognato Giuseppe con Simone e Monia, i parenti tutti.Il Rito Funebre si svolgerà sabato 3 giugno alle ore 13,30 partendo dalla Casa di Riposo Val Parma di Langhirano per la chiesa parrocchiale di Sauna indi, la salma proseguirà direttamente per il Tempio della Cremazione di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 2 giugno alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale di Sauna.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 giugno 2017Ï Fam. Emilia MagriÏ Fam. Aldina e GiovanniÏ Fam. Quinto Bianchi e figliÏ Famiglia Magnani DomenicoÏ Fam. Pietro ZucchelliIl Sindaco, gli amministratori e i dipendenti del Comune di Corniglio sono vicini a Paolo, Elena e familiari per la perdita del caro1 giugno 2017Il Consiglio degli Alpini di Corniglio è vicino al Consigliere Paolo per la scomparsa del caro1 giugno 2017CiaoCate e Dani.1 giugno 2017Giacomo, Rosanna, Luca, Manola, Edoardo sono affettuosamente vicini ai familiari per la perdita del caro1 giugno 2017Sempre pronto ad aiutare gli altri, non sei riuscito ad aiutare te stesso ora riposa in paceNicoletta, Marco, Martina e Luca.1 giugno 2017Claudio, Lucia, Marilena e Giovanni sono vicini a Paolo, Elena, Stefano e Giuseppina per la perdita del caro1 giugno 2017Domenica, Luciana, Paolo, Cristiano e rispettive famiglie si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro1 giugno 2017