Rina Corradi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio il figlio Giuseppe con la moglie Svenja e i figli Camillo e Silvester, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 3 giugno alle ore 9,30 partendo dall'ospedale di Vaio per la chiesa e il cimitero di Noceto.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Emilio Coffrini per le cure prestate.2 giugno 2017Ï Fam. Enzo LazzarettiÏ Fam. Angiolino CaccianiAlessandro e Michela con Samuele e Filippo sono vicini a Giuseppe e famiglia per la perdita della cara zia2 giugno 2017Elda, Giuseppina con Giorgio, Giacomo con Raffaella, unitamente a Cecilia, Chiara, Marco e Luca sono affettuosamente vicini a Giuseppe per la perdita dell'amatissima2 giugno 2017Siamo vicini a Giuseppe e famiglia per la perdita della caraTosca, Giovanna e famiglia.2 giugno 2017