Radegonda Onfiani

Dopo una vita laboriosa ed in salute si è spenta serenamentedi anni 95Ne danno il triste annuncio i figli Angelo, Annamaria e Susanna con le rispettive famiglie.I funerali avranno luogo domani, sabato 3 giugno partendo alle ore 10 dalla camera ardente allestita presso la sala del commiato COF di Viale Villetta 16 per la chiesa di San Giuseppe, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 giugno 2017Ï Fam. Guareschi FaustoÏ Fam. Prampolini ArturoÏ Natalino e Anna IrettiÏ Viarda, Luigi Borghini e famigliaÏ Norina Capelli e fam.Ï Gabriella, Mariangela e famiglieI cognati Lucia, Gianni, Franca e famiglie si stringono con affetto ad Anna Maria per la perdita della mamma2 giugno 2017Presidente, Consiglio Direttivo e soci tutti del Tiro a Segno Nazionale Parma sono vicini agli amici consiglieri Angelo e Raffaele per la perdita della cara signora2 giugno 2017Mario e Anna Maria, Graziano e Claudia, Alberto e Clelia, Silvano e Concetta, Federica, Lella, partecipano al dolore di Anna Maria e famiglia per la scomparsa della mamma signora2 giugno 2017