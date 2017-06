Maria Saccani

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio i figli Tiziana con Stefano, la nipote Elisa con Alessandro, Maurizio con Agnese e Rebecca, la cognata Silvana, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 3 giugno alle ore 15,00 partendo dall'abitazione in via Sanvitale 7 per la chiesa e il cimitero di Noceto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21,15 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 giugno 2017Ï Zoe, Sandra e Cristina«Di te si dicono cose stupende, città di Dio.»(sl 86)La consuocera Lina, Alfio, Concita, Elena, Giacomo Calcagno e famiglie abbracciano Tiziana e Maurizio nel ricordo della cara mamma2 giugno 2017Nilde, Remo, Rosanna e famiglie si uniscono al dolore dei cugini per la perdita della zia2 giugno 2017Cara Tiziana sentici vicini in un momento di così grande dolore per la scomparsa della caraI tuoi colleghi di Parma e di Reggio Emlia.2 giugno 2017Il Presidente, gli Amministratori e la Direzione di Finpro Emilia esprimono a Tiziana Ferrarini ed ai familiari tutti sensi di sincero cordoglio per la perdita della signora2 giugno 2017In questo triste momento siamo vicine con affetto a Tiziana e Maurizio per la scomparsa della cara mammaRicorderemo sempre la sua bontà e generosità.Marta, Ivana e famiglie.2 giugno 2017