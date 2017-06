Cesare Novellini

«Il Signore è il mio Pastorenon manco di nulla»È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio Andrea, Alessia, Anna, Bianca e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 3 alle ore 10,30 presso la chiesa Maria Immacolata, quindi si proseguirà per il cimitero di Marore.Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la Parrocchia Maria Immacolata.Un sentito ringraziamento vada al personale tutto del Reparto Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma, ai medici curanti dottor Mauro Massa e dottor Giuseppe Contento ed al personale della C.R.A. Nuova OTI di Sorbolo per la premurosa assistenza.Vada inoltre un grazie di cuore a Marzia per il prezioso aiuto.2 giugno 2017Siamo vicini al nostro caro Andrea per la perdita del suo amatoLuca e Marghe con Gabriele, Alessandro e Alessandra con Elena e Diego, Francesco e Giovanna con Cleo e Nicole, Luca e Davide, Alessandro e Annalisa, Giuseppe e Laura con Chiara.2 giugno 2017