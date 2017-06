Ilva Zoppi

Ora riposa in pace la nostra caraLo annunciano con dolore il marito Ermes, i figli Lucia con Claudio, Paolo con Michela, gli adorati nipoti Manuel con Marta, Anna e Giulia, Chiara, Gaia, Federico e parenti tutti.Il funerale avrà luogo domani, sabato 3 giugno, alle ore 10,15 partendo dalla Sala del Commiato San Mauro Abate di Colorno per la chiesa di Coltaro.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21,00 presso la chiesa di Coltaro.Un sincero ringraziamento vada ai dottori Silvia Cantoni, Paolo Consigli e Donatello Gasparro; a Mafalda, Anna e a tutte le care persone che ci sono state vicine in questo triste periodo.Non fiori ma eventuali offerte alla Pubblica Assistenza di Colorno.2-6-2017Ï Rinalda, Giovanni, Federica e FabioÏ Rossana, Vilma TencaÏ Rosalba, Alberto Rossi e figliÏ Bona, Alberta, Fabrizio PanziroliÏ Famiglia Mario, Bruno PanziroliÏ Famiglia Remo RanieriÏ Famiglia Mario GhidoniCiaoti ricordiamo con affetto.Fiorello con Angela, Catia, Alessandra e Michela.2 giugno 2017Giorgio e Raffaella si uniscono al dolore di Paolo e famiglia per la perdita della mamma2 giugno 2017Federico, Marco, Sonia, Lidia e Giuseppe, partecipano al lutto della famiglia Panziroli, per la scomparsa della loro cara2-6-2017