Davide Vicini

«Non esiste separazione definitiva finchè esiste il ricordo»È mancato ai suoi caridi anni 69Ne danno il doloroso annuncio Eugenia, Giorgia con Andrea e Leone, Glenda con Olivia, il caro amico Adriano e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 5 giugno alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio, 17 per la chiesa di Montesalso indi al Tempio della Cremazione.Il Santo Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 nella Sala del Commiato.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica di Fornovo.3 giugno 2017Ï Fam. Alberto FerdenziÏ Famiglia Venturini DorianoIl condominio San Patrizio è vicino alla famiglia per la recente perdita del caro3 giugno 2017