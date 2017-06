Delfina Pinived. Bisaschi

Si è riunita con il caro marito e l'amato figlio Massimodi anni 89Ne danno il triste annuncio la nuora Daniela, gli adorati nipoti Alessandro, Francesca con Emanuele e la piccola Camilla, i fratelli Mario e Piero con le rispettive famiglie, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 6 giugno alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Lazzaro, indi si proseguirà per il cimitero di Marore.Domani sera lunedì 5 giugno alle ore 20.00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento ai medici, infermieri e tutto il personale della Casa Protetta Sidoli.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.4 giugno 2017Ï Famiglia Rino e Gina MarchignoliÏ Famiglia Piero e Gisella PilatoÏ Famiglia Luca e Francesca MarchignoliSalutiamo con affettoPaolo, Paola, Luigi, Caterina e rispettive famiglie.4-6-2017Luisa, Emanuela con Paolo sono vicini a Daniela, Francesca e Alessandro per la perdita della cara4 giugno 2017