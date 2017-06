Eugenio Minari

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 78Ne danno il triste annuncio i fratelli Dante e Lisetta, i nipoti Daniela, Paolo con Betti e Gabriele, cugini e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 6 giugno alle ore 9.15 partendo dalla Sala del Commiato Ade (Viale Villetta 31) per la chiesa di San Pellegrino, indi si proseguirà per il cimitero di Marore.Questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento alle signore Annabella e Pina per le amorevoli cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.4 giugno 2017Ï Carla e Gilberto Zucchi