Enea Dall'Asta

E' mancato ai suoi caridi anni 96Lo annunciano la moglie Vilde, le figlie Claudia e Mara, il genero, i nipoti, la sorella, cognati, cognate e parenti tutti.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di S. Maria della Pace.I funerali si svolgeranno lunedì 5 alle ore 10.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la stessa chiesa. Il feretro poi proseguirà per il Tempio della cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al dottor Bandini Leonardo, al padiglione Barbieri 2° e 3° piano e a Villa Santa Clotilde.4 giugno 2017Ï Matteo, Mariantonia, Silvio, Simona, Giorgio, Daniela e famiglieÏ Carmen Mazzeo e famigliaÏ Ninetta, Antonella MazzeoÏ Famiglia Giuseppe TrollesiÏ Rubens e Carla BerniÏ Anna e Amedeo BerniÏ Caterina e Gianluca CampaniniÏ Paola e Bonfiglio MoriniÏ Anna e Franco CasaliniÏ Donatella, Roberto BertoliÏ Lalla, Tonino BertoliÏ Famiglia PionettiPresidente e consiglieri del Comitato Federazione Ciclistica Italiana di Parma partecipano al dolore della famiglia Dall'Asta per la perdita del caro4 giugno 2017Ï Polisportiva TorrileCi ha lasciati il nostro Presidente OnorarioUna vita per il ciclismo dal 1960 a ieri.Tutto il Gruppo Sportivo Parmense partecipa a questo lutto che ha colpito la sua famiglia e tutto il ciclismo parmense, dal Presidente, Vice Presidente e tutti i Consiglieri, ex Presidenti e Direttori Sportivi, Direttori di Corsa, motostaffette, la segreteria e le famiglie Zuelli.Un grazie da tutti gli associati, gli atleti e dal suo ultimo Presidente Ennio Piccoli.4 giugno 2017Bruno, Remo e familiari condividono con Vilde, Claudia e Mara il lutto che ha colpito le nostre famiglie per la perdita del caro4 giugno 2017