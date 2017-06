E' tornata alla casa del Padre Renata Pomiin Granelli



di anni 74



Ne danno il triste annuncio il marito Pier Luigi, il figlio Stefano con Beatrice, Matteo e Michele, le sorelle Gabriella e Giovanna, cognati, cognata, nipoti e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno lunedì 5 giugno alle ore 15.15 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Noceto e si proseguirà per il tempio della cremazione.



Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 nella chiesa di Noceto.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Non fiori, ma eventuali offerte alla Caritas Diocesana e alla parrocchia di Noceto. Noceto, 4 giugno 2017





Ï Famiglia Gaetano Cocconi e figli





Ï Ivana e Guido Castellani





Ï Flavia Mazzoli

Renata



sarai sempre nel mio cuore per tutto l'amore che mi hai dato.



Tua cugina Giuseppina. Noceto, 4 giugno 2017





Ciao Renata



ci mancherai tanto.



Aminta, Daniela e Marisa. Eia, 4 giugno 2017





Pina, Rossana, Piergiorgio, Annalisa, con le rispettive famiglie, si uniscono commossi al dolore di Luigi, Stefano e famiglia per la perdita della cara Renata Eia, 4 giugno 2017