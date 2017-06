Ivonne Faverived. Rossi

E' mancatadi anni 87Ne danno il triste annuncio il figlio Franco con Mirella, Francesca e Matteo, il fratello Valdo, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 5 alle ore 16.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Mezzano Inferiore (ore 16.30 circa) indi si proseguirà per il cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore ai medici curanti dottor Pier Giuseppe Montali e dottor Angelo Antonacci, alla signora Marisa ed al personale tutto della Casa di Riposo Villa Amadei" per l'affettuosa assistenza.Il Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale.4 giugno 2017"