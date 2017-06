Domenico Pavanati

Dopo tanto lottare ora gioca la sua partita più bella nei prati verdi del cieloPresidente Soc. Bassa Parmense CalcioLo annunciano con infinita tristezza la mamma Giuliana, la moglie Valeria, la figlia Benedetta con Stefano ed i piccoli Leonardo e Letizia, i cari zii Giuliano e Dorina unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani lunedì 5 giugno alle ore 14.30 partendo dalla Casa del Commiato in via Zanardelli n. 11 a Parma per la chiesa e il cimitero di Viarolo.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano la dottoressa Luisa Benecchi, le infermiere domiciliari dell'Ospedale di San Secondo, il personale medico e paramedico del reparto Degenza Oncologica dell'Ospedale Maggiore di Parma e l'Hospice Piccole Figlie per il conforto e la dolcezza.Si ringraziano inoltre gli amici e le amiche, i cugini e le cugine che in questi mesi gli sono stati vicini con la loro costante presenza fraterna.4 giugno 2017Ï Famiglia Valerio BenoldiÏ Famiglie Bernini Nicola, Serena, RaffaellaÏ Anna, Lino e Michele AzzoliniÏ Valentina e Gavril CebanÏ Famiglia Enzo PezzarossaÏ Lorenzo Rizzi e StefaniaÏ Dario e ErikaÏ Enrico e CristinaÏ Marinella e Angela GrassiÏ Alessandra Guareschi e famigliaÏ Mercedes, Michela, Giorgio, Alessandro e famiglieÏ Ragazzi e genitori del '99Ï Famiglia Paolo CasoliÏ Famiglia Gianfanco CasoliÏ Antonella, Enrico Cattabiani e famiglieÏ Famiglia Sergio ZaniratoÏ Famiglie MariglioniÏ Ivana e Enrico MelegariQuando alzeremo gli occhi al cielo ti sentiremo sempre vicino.Ciao nonnoProteggi dall'alto tutta la nostra famiglia.Leo e Leti.4 giugno 2017Gli zii Giuliano e Dorina sono vicini a Valeria e Benedetta per la perdita dell'amato4 giugno 2017Tutta la Società Sportiva Bassa Parmense, dirigenti, atleti e le loro famiglie, sono vicini alla famiglia Pavanati e porgono le più sentite condoglianze per la perdita del loro caroAl nostro unico ed eterno Presidente: nessuno muore fin quando vive nel cuore di chi resta."Ciao Presidente, la tua Bassa Parmense 1997.Trecasali, 4 giugno 2017"Un grande abbraccio ai famigliari del grande amicoDa tutta la Viarolese Calcio.4 giugno 2017Dal 1997 ad oggi ci hai creato, costruito e fatto crescere con amore e sacrificio.Ciao nostro PresidenteI bambini di ieri e di oggi della Soc. Bassa Parmense Calcio ti ricorderanno per sempre.4 giugno 2017Salvatore, Maurizia e Giovanna abbracciano Valeria, Benedetta, Stefano e accompagnano l'amiconel suo ultimo viaggio.4 giugno 2017Stefano e Marella si stringono con affetto ed immenso dolore a Valeria e Benedetta per la perdita di4 giugno 2017Le amiche Anna, Maria, Manuela, Mariella, Raffaella e Rosanna partecipano commosse al grande dolore di Valeria per la scomparsa del marito4 giugno 2017Titolari e dipendenti dell'Officina Auto Rizzi Snc di Canu e Gelati sono vicini nel dolore ai famigliari per la scomparsa del caro4 giugno 2017Ornella e Gian Paolo Zanghirati e famiglie partecipano al dolore di Valeria e Benedetta per la scomparsa del caro4 giugno 2017Donatella, Lucia, Mercede, Giuliana, Loredana con le loro famiglie sono vicine all''amica Valeria e la figlia Benedetta e piangono con loro la scomparsa del caro4 giugno 2017Ricordando con nostalgia i bei tempi trascorsi insieme ad un'amico indimenticabile che porterò sempre nel cuore sono vicina con tanto affetto a Valeria, Benedetta, Stefano e Giuliana.CiaoNanda con Simona, Gianluca e Francesco.4 giugno 2017<+T>Carlo, Domenica, Silvia partecipano al dolore di Valeria, Benedetta, Stefano, Leo e Leti per la perdita del caro4 giugno 2017<+T>Ci uniamo al grande dolore di Valeria e Benedetta per la scomparsa del caro<+T>Luigino, Antonio, Mariantonietta, Ramona, Lucia, Antonella e Anna Maria.<+T>Profondamente commossi, ci uniamo al dolore di Valeria e famiglia nel ricordo e nel rimpianto della persona speciale che era<+T>Sentite condoglianze da Riccardo, Roberto, Giuseppe, Daniela e Angelica.4 giugno 2017<+T>In questo momento di dolore siamo vicini a Benedetta e Valeria per la perdita del caro<+T>Francesca, Barbara, Giusy e famiglie.4 giugno 2017<+T>Abbiamo avuto il privilegio di essere amici di<+T>Caro amico, ci mancherai tanto.<+T>Ci stringiamo con affetto alla famiglia.<+T>Famiglie Marocco.4 giugno 2017<+T>Ciao<+T>Marco, Maurizio e rispettive famiglie.4 giugno 2017<+T>Quando ricordi che nei momenti più sereni e felici siamo sempre stati insieme, questo è prova di un legame indissolubile, creato nel tempo.<+T>Ciaoamico di una vita.<+T>Roberto, Manuela, Cristina, Chiara.4 giugno 2017<+T>Tutti i ragazzi del Circolo Arci Viarolo sono vicini a Valeria e Benedetta per la perdita del carocostante e attivo personaggio del nostro territorio.4 giugno 2017<+T>Ciaoamico di una vita, sincero, leale, sempre presente in ogni nostro momento, sono certa che lassù il tuo amico" ti avrà riservato un posto al suo fianco.<+T>Lorenza con Matteo, Francesco, Luca ed Elisa.4 giugno 2017"<+T>Chi vive nel cuore di chi resta, non muore.<+T>I cugini Marisa, Mariolina e Renato, con Giulia e Silvia, sono vicini a Valeria, Benedetta e famiglia per la perdita del caro4 giugno 2017