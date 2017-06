Maria Leontina Rossi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio il figlio Giuseppe, Maria Gabriella, Eleonora, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 6 giugno alle ore 9.00 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per il Tempio di Valera.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Roberto Agostini e al Dott. Massimo Moine, al Dott. Shpetim Baci, al personale medico e paramedico del Reparto medicina della Casa di Cura Città di Parma per le amorevoli cure prestate.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 giugno 2017Ï Margherita, Erbert, Daniela e OscarPorteremo sempre nel cuore il tuo ricordoGabriella e Gianni.4 giugno 2017Gli amici della Ghiaia partecipano al dolore di Beppe per la perdita della madreSandro, Attanasio, Kristian, Natasha, Luca V., Tano, Valentina, Silvano, Teresa e Simona.4 giugno 2017Stefania, Alessandro, Riccardo, Alice, Patrizia, Michele, Giulia, Luca, Aurora si uniscono al dolore di Giuseppe per la scomparsa della cara mamma4 giugno 2017Ciao carissima tataAnna Maria, Renato, Marco, Milena, Alessandro e Francesco.4 giugno 2017