Enrico Bastoni

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Anna, Gino con Paola e Filippo, Patrizia con Michele e Giulia annunciano che i funerali si svolgeranno martedì 6 giugno alle ore 8.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di S. Marco proseguendo per il Tempio di cremazione di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Si ringrazia tutto il personale della Renato Vasini per le amorevoli cure e affetto dimostrati.5 giugno 2017Ï Famiglia Angela ManghiÏ Famiglia Ida e Giuseppe TrianiÏ Famiglia Pettenati GrazianoÏ Gianluca, Massimo e Roberto PellegriniÏ Boschesi CarlaCiaoSarai la nostra guida per sempre.Filippo e Giulia.5 giugno 2017I colleghi di Bia Garden Store partecipano al dolore di Patrizia e famiglia per la scomparsa del papà5 giugno 2017Arnaldo, Cecilia, Marcello, Veronica Bia si uniscono al dolore di Patrizia e famiglia per la perdita del caro papà5 giugno 2017Cristina, Riccardo, Riccardo A. sono vicini a Patrizia, Gino ed Anna per la perdita del caro5 giugno 2017