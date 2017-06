Albino Ravanetti

È salita al cielo l'anima buona didi anni 90Ne danno il triste annuncio la moglie Wilma, il figlio Giuseppe con Giovanna, Enrico e Giulia, la sorella Elvezia con Roberto e la cognata Mariella con le rispettive famiglie.I funerali si svolgeranno martedì 6 giugno alle ore 15.30 partendo dalla sala del commiato in via Pezzani, 27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano indi al cimitero di Badia Cavana.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 giugno 2017Ï Famiglia Luigi Ravanetti, Ernesto e DavideÏ Ida e figliMattone su mattone hai costruito la nostra casa, tutto il tuo sacrificio e l'amore profuso in questa mura ci circonderanno sempre.CiaoEnrico e Giulia.5 giugno 2017Mariella, Andrea e Sauro con le rispettive famiglie partecipano al lutto di Wilma, Giuseppe, Elvezia per la perdita del caro5 giugno 2017Luciana partecipa commossa al dolore dei familiari diricordando la sua grande bontà d'animo.5 giugno 2017