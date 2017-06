Eugenio Magri

«In Paradiso ti accompagnino gli angeli in coro e tu possa godere il riposo eterno nel cielo»(dal Rituale)È mancato all'affetto dei suoi cari, «andando avanti»di anni 82Lo annunciano con profondo dolore la moglie Mirella, le figlie Cristina con Nelo, Enrica con Chiara e Marcello, il fratello don Domenico, le cognate, i nipoti, i cugini e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 6 c.m. alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato ditta Bola di Felino, per la chiesa e cimitero di Calestano.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Calestano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al caro nipote dott. Pietro Boschi, stimato medico e grande amico che lo ha seguito e sostenuto con affetto durante la malattia.Si ringraziano inoltre il prof. Guariglia e il dott. Giacosa, il personale medico e paramedico della Clinica Città di Parma, il prof. Lemoli dell'Ospedale San Martino di Genova, la prof.ssa Baroni dell'Ospedale Maggiore di Parma e l'amico prof. Paolo Coruzzi.5 giugno 2017Ï Paolo Delsante e famigliaÏ Betty e Valerio BigiÏ Franca e Vittorio BertaniÏ Fam. Giusy e Matteo BertaniÏ Fam. Marianna e Gianluca VeronesiÏ Giuseppe Vitali e figlieÏ Famiglia Ernestina e Ermes OllariÏ Roberto e Anna SguarinoÏ Ivana e Emilio CipelliÏ Maria e Marco ValentiÏ Famiglia Enzo PelagattiÏ Romolo e famigliaÏ Mauro e Paola AzziÏ Bertani Roberto e Ollari EugeniaÏ Laura, Gianni Martinelli e famigliaÏ Isabella e Alessandra LeoniÏ Rita, Caterina Beletti e famiglieÏ Liliana e Oscar CavatortaÏ Rina e Nando IanelliÏ Mina e Renato AttiÏ Cristina e Augusto FerrariCiaoOra ci sei davvero in paradiso, riposa in pace.Cià e Chicca.5 giugno 2017CiaoGrazie per quello che ci hai insegnato.Chiara e Marcello5 giugno 2017Marina, Gigi, Tina, Marta, Fabrizio, Michele e famigliari partecipano al grande dolore di Zia Mirella, Cristina ed Enrica e sono loro vicini con l'affetto e la preghiera per la scomparsa dello5 giugno 2017Carla, Maria Antonia, Pietro, Francesco, Paolo e Filippo addolorati piangono5 giugno 2017CiaoGrazie per esserci sempre stato.Tua nipote Sara, i tuoi cognati Armando e Oscar.5 giugno 2017Il cugino Carlo unitamente a Rosella e Luca si stringe affettuosamente a Mirella, Cristina, Enrica e don Domenico e ricorderà sempre il carissimo5 giugno 2017Doretta partecipa al dolore di Mirella, Cristina ed Enrica e dei nipoti Chiara e Marcello per la scomparsa del caro5 giugno 2017Nel caro ricordo disi uniscono con affetto al dolore di Don Domenico e familiari tutti Don Pino, Mario, Anna e Adriana Bertozzi.5 giugno 2017Bruna, Ulisse, Antonella e Paola si stringono con affetto a Mirella, Cristina, Enrica e Don Domenico per la scomparsa del caro5 giugno 2017Profondamente commossi ci uniamo al dolore di Mirella, Cristina e Enrica nel ricordo del grande amicoVanda, Annamaria, Michele e famiglie.5 giugno 2017Il Presidente, i Consiglieri, i Revisori e i Soci della Proloco di Calestano partecipano al dolore dei famigliari per la perdita del carissimostorico presidente dell'associazione ed ideatore e fondatore della Fiera Nazionale del Tartufo Nero di Fragno.5 giugno 2017Il Presidente di Federmanager Parma dottor Silvio Grimaldeschi, unitamente ai componenti del Consiglio direttivo, dei sindaci, dei probiviri ed ai dipendenti sono vicini ad Enrica e famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita del papà5 giugno 2017Ï Partecipano al lutto:Ï Mariella FerrariÏ Fabrizio FedolfiÏ Francesco StolaAmalia, Eugenio e Silvia sono vicini con affetto a Mirella, Cristina ed Enrica per la scomparsa del carissimo5 giugno 2017Al Colnello ci accompagnerà per sempre il tuo ricordo.CiaoTi ricorderemo per sempre.Fabrizio, Giuseppe, Gianpaolo, Lucio e Pietro.5 giugno 2017Riccardo, Livietta e rispettive famiglie sono vicini ai famigliari per la perdita del caro5 giugno 2017Sandra e Francesca si stringono con immenso affetto all'amica Cristina, ad Enrica e Mirella, per la perdita dell'amatissimo5 giugno 2017Presidente, consiglio direttivo, gruppi alpini Sezione Parma e Lunigiana sono vicini alla famiglia per la perdita delCav. Ufficiale Sottotentente degli Alpinigià Vicario della Sezione di Parma5 giugno 2017Ferruccio Busi, con la moglie Liliana ed i figli Anna, Mario e Cristina profondamente commossi per la scomparsa dell'amico fraternosi uniscono al grande dolore della moglie Mirella, delle figlie Cristina ed Enica e del fratello don Domenico.5 giugno 2017<+T>Il presidente e i consiglieri della Fabbriceria della Basilica Cattedrale di Parma, e il Capitolo della Basilica Cattedrale di Parma partecipano al lutto di Mons. Domenico Magri per la scomparsa del fratelloGeom.si uniscono alle preghiere di suffragio e porgono affettuose e sentite condoglianze.5 giugno 2017<+T>Il Gruppo Alpini di Calestano partecipa commosso al dolore dei familiari per la perdita del caro amico5 giugno 2017<+T>Le famiglie Antonio, Marco, Alessandro e Michele Fabiano si uniscono al dolore di Mirella e figlie per la scomparsa del caro amico5 giugno 2017<+T>Vilma, Maurizio con Pierfrancesco e Carlotta, Ilaria con Antonio e Matteo partecipano al dolore di Mirella, Cristina, Enrica, don Domenico e famigliari per la perdita del caro5 giugno 2017<+T>Nina, Franco e Gigi abbracciano con affetto don Domenico e sono vicini a lui ed alla sua famiglia per la scomparsa del caro5 giugno 2017