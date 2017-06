Rosina Bergonzi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 95Ne danno il triste annuncio il figlio Franco con Graziana, il fratello Alberto, i nipoti ed i parenti tutti.Le esequie avranno luogo martedì, 6 c.m., alle ore 9.00 nella chiesa parrocchiale di S. Polo di Torrile, indi al locale cimitero.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella parrocchiale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 giugno 2017I cugini Marisa e Gianni con le famiglie sono vicini a Franco e Graziana per la scomparsa della cara5 giugno 2017Paola si stringe con affetto a Franco per la perdita della cara mamma5-6-2017Maurizio, Marina e Massimiliano Renaud si stringono con affetto a Franco per la perdita della cara mamma5 giugno 2017