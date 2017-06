Giovanni Giublesi

Sono nella casa del Padre, nel posto preparato per me.Non più nel mare tempestoso, ma nel porto sicuro e tranquilloS. AgostinoÈ mancatodi anni 67lasciando nel dolore più profnodo la moglie Maura, il figlio Enrico con Milena e la piccola Emma ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì, 6 c.m., alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Felino.Il S. Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 20.30 nella parrocchiale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Riconoscenti, ringaziamo chi negli anni lo ha seguito e curato con affetto : dott. G. Pelosi, prof. Sianesi; tutti i dottori del Policlinico di Padova sez. Trapianto d'Organo, il prof. D. D'Amico, il prof. Zanus, la speciale e unica dott.ssa Boccagni; il prezioso medico di famiglia dott. Palù, la dott.ssa Schianchi, la dott.ssa Schivazappa, tutti gli infermieri e o.s.s. del Reparto Infettivi dell'Ospedale Maggiore di Parma.Un grazie a tutti gli amici che ci sono stati vicini.5 giugno 2017Andrea, Michela e Silvia si stringono a Maura ed Enrico per la scomparsa del caro5 giugno 2017Edi, Silvana, Barbara, Lorena e Matteo si stringono a Maura ed Enrico in un forte abbraccio, in questo momento di dolore, per la scomparsa di5 giugno 2017Ciaonon ti dimenticheremo.Giorgio, Luisa, Giorgia.5 giugno 2017