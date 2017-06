Silvio Fochi

È mancatodi anni 95Ne danno il triste annuncio la moglie Lina, la figlia Angela con Ernesto, Luca ed il piccolo Lorenzo, e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, martedì 6, alle ore 9,45 partendo in auto dall'abitazione, in via Gruppini 23, per la chiesa indi si proseguirà per il cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie al medico curante dottor Giovanni Pesci ed alle assistenti domiciliari «Domus» per la disponibilità dimostrata.Non fiori ma opere di bene.6 giugno 2017Ï Stefano e Luisa BigliardiÏ Giulietta, Rossana, Giuseppe LevrieriÏ Irma, Gianni BaghiÏ Famiglia MontiI Presidenti e tutti gli iscritti della Arci Caccia Provinciale di Parma sono vicini ai cari famigliari per la perdita del caro6 giugno 2017La famiglia Nunzio Saccani partecipa al lutto dei famigliari per la scomparsa del caro6 giugno 2017Nadia Poldi Allai e figlie si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del loro caro6 giugno 2017Gianna, Stefano con Rosanna e Alice si stringono con affetto a Lina, Angela e famiglia per la perdita del caro6 giugno 2017Titolari e maestranze della «Litografia Express» partecipano al dolore di Luca e famiglia per la perdita del caro nonno6 giugno 2017