Marisa Salvarani

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio: il marito Elio, il figlio Sigifredo, la nuora Monica, i nipoti Daniele con Angelica e Sara, i pronipoti Alessandro e Gabriele, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi martedì 6 giugno ore 10,30, partendo, in corteo, dall'abitazione dell'estinta in Via Parma 34 di Basilicagoiano, per la chiesa locale, dove sarà celebrata la S.Messa, si proseguirà poi per il Tempio Crematorio di Valera (Pr).Si ringraziano anticipatamente coloro che parteciperanno alla cerimonia.6 giugno 2017Ï Alba Lori e famigliaÏ Diana, Elia e Paolo MordazziÏ Bar La VillaÏ Famiglia Castagnetti AngeloÏ Fam.Elio e Massimo FontaniliÏ Maria e Carla AdorniÏ Elia e Pierluigi GonizziLa cognata Maria Lores con Annary e Uber, Davide, Roberta e Paola esprimono il proprio profondo dolore e la fraterna vicinanza ad Elio e famiglia tutta per la scomparsa della sempre generosa ed affettuosa6 giugno 2017Cara dolcela tua bontà d'animo ci accompagnerà per sempre nei nostri cuori, non ti dimenticheremo mai.Giuseppina con Bruno e Pietro, Paola e Lorenzo, Patrizia e Andrea.Siamo vicini a Elio, Alfredo, Daniele, Sara, Angelica e Monica per questa grande perdita.6 giugno 2017