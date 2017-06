Eliseo Magri

Circondato dall'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Maria, le figlie Antonella con Gabriele, Luca e Valentina, Simona con Lanfranco, Giorgia e Martina, il caro fratello Ugo con Anna, Ennio ed i parenti tutti.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di S. Maria della Pace.I funerali si svolgeranno mercoledì 7 alle ore 10.30 partendo dalla Sala del Commiato Cof di V.le Villetta 16/a per la stessa chiesa indi al cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 giugno 2017Ciaociao nonno.Grazie per il tuo esempio.Antonella, Simona, Luca, Valentina, Giorgia e Martina.6 giugno 2017Franca Pini e Carla Dallara sono vicini a Simona e famiglia per la perdita del loro caro6 giugno 2017Le colleghe del Nido Brucoverde sono vicine ad Antonella per la perdita del padre6 giugno 2017Luisa ed Amilcare sono vicini a Simona e famigliari per la perdita del carodi cui conservano un affettuoso ricordo e porgono sentite condoglianze.6 giugno 2017Ï Lamberto e AnnabellaSiamo vicini a Simona e famiglia in questo momento di dolore per la perdita del caro papàCon affetto, Renato, Francesca, Rebecca e Carlotta.6 giugno 2017