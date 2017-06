Giuseppina Podesti

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio i figli Luigina, Giacomo, Silvano, Maura, Gabriella e Angela con le rispettive famiglie, nipoti e pronipoti.I funerali si svolgeranno mercoledì 7 giugno alle ore 9.00 partendo da Villa di Riposo Ramiola per la chiesa di Noceto e si proseguirà per il Tempio della Cremazione.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale di Villa di Riposo Ramiola.6 giugno 2017Ï Renato,Carla AimiÏ Fam. Castellani AchilleÏ Fam. Sergio TorriÏ Biesse Amatori FC NocetoÏ Proloco NocetoIl Sindaco Fabio Fecci, la Vice Sindaco Daisy Bizzi, assessori, consiglieri, amici del gruppo «Liberi e Uniti per il Paese» partecipano al dolore del consigliere Silvano e familiari per la scomparsa della mammae porgono le più sentite condoglianze.6 giugno 2017I colleghi dei Supermercati Paladini di Ponte Taro e Noceto si stringono con affetto ad Angela per la scomparsa della cara mamma signora6 giugno 2017Angioletta, Ennio, Roberta, Graziella ed Eleonora Paladini unitamente a tutti i collaboratori della Paladini Otello Supermercati sono affettuosamente vicini ad Angela e famigliari tutti, in questo doloroso momento, per la perdita della cara mamma signora6 giugno 2017Titolari e dipendenti del Supercrai di Borgo Felino sono vicini a Gabriella per la perdita della mamma6 giugno 2017Renata, Stefano, Veronica e Nicolò partecipano con affetto al dolore di Giacomo e famiglia per la perdita della cara mamma6 giugno 2017Le Società Asd Noceto e G.S. Fraore, unitamente partecipano al dolore di Silvano per la perdita della cara mamma6 giugno 2017Un grande abbraccio a Silvano e famiglia per la perdita della cara mammaFamiglia Giovanni Lupoli.6 giugno 2017