Ines Copellini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio il figlio William con Nadia e la consuocera Ines, i nipoti Luca con Ramona, Andrea con Alessandra e Manuele.I funerali avranno luogo domani mercoledì 7 giugno alle ore 8,30 partendo dalla Città di Parma per la chiesa di Maria Immacolata, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Maria per le cure prestate.6 giugno 2017Ï Fratelli Branchi e famigliariLuca e Rosetta si stringono affettuosamente a William, Nadia, Andrea e Luca nel dolore per l'improvvisa scomparsa della cara6 giugno 2017