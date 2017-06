Rosa Tarasconi

Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio il fratello Ugo con Virginia Fabio, la sorella Elia con Silvano e Mario, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 7 giugno alle ore 10.00 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Langhirano, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 giugno 2017Ï Orazio, Maria FerrariÏ Fam. Antonio ZilioliPaolo, Tina, Mirella, Giuliana, Franca e famiglie piangono la scomparsa della cara cugina6 giugno 2017