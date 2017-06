CROCE



È mancato all'affetto dei suoi cari Gino Alfieri (Ginén)



di anni 85



Lo annunciano con dolore i figli Antonio con Emanuela, Angela con Stefano, gli adorati nipoti Alarico, Linda e Gemma.



I funerali avranno luogo mercoledì 7 giugno partendo alle ore 15.15 dalla camera ardente allestita presso la Sala del Commiato C.o.f. di Collecchio (via Carrega 12) per la chiesa di Medesano, indi al cimitero locale.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Medesano.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Medesano, 6 giugno 2017



Ï Carlotta, Enrico Consigli e famiglie



Ï Fam. Michele Pedretti



Ï Famiglie Aldo, Viviano Pedretti



Ï Elisa e Gianluca



Amministratori e dipendenti della Società C.S. Trucks, Srl porgono le più sentite condoglianze ad Antonio per la scomparsa del caro papà Gino Felegara, 6 giugno 2017



Rosetta, Angela, Lorenza, Paolo sono vicini ad Angela e Antonio per la perdita del caro papà Gino Medesano, 6 giugno 2017



Paola, Arnaldo Bertozzi sono vicini e si uniscono al dolore di Antonio, Angela e famigliari per la scomparsa del caro Gino Medesano, 6 giugno 2017