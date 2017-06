Antonella Mauri

Sarai sempre nei nostri cuori...Con estremo dolore Artemio, Pierluigi e Ottavia annunciano la scomparsa diI funerali avranno luogo mercoledì 7 giugno alle ore 13,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Ognissanti, indi al cimitero di Orzale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,45 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.La famiglia intende ringraziare il personale medico e paramedico del Reparto di Ematologia dell'Ospedale Maggiore in particolare il Prof. Franco Aversa.6 giugno 2017Ï Andrea, Serena e Pietro ButtiniÏ Alberto Verderi e famigliaÏ Casa del FormaggioÏ Bistrot Parma VecchiaÏ Mauro Delsante e famigliaÏ Giovanni Beccari e famigliaÏ Famiglia Maria Giulia, Pietro VolpiCi mancheraiZia Claudia, zio Gianni, Giorgio, Ugo con Ilaria, zia Adriana, Marco con Samuele, Stefano e Simone, Tiziana con Antonio e Lorenzo.6 giugno 2017Marina e Guido abbracciano con affetto Artemio, Pierluigi e Ottavia nel ricordo della carissima6 giugno 2017il paradiso ti attende.Alberto.6 giugno 2017Il Consiglio Direttivo, la Segreteria, il Collegio sindacale, i Dirigenti, Tecnici ed Atleti del Centro Universitario Sportivo CUS Brescia, partecipano al lutto del Presidente Dr. Artemio Carra per la prematura scomparsa della moglie signora6 giugno 2017Ï Prof. Augusto PretiÏ Prof. Claudio OrizioÏ Ing. Francesco BianchiÏ Prof. Deodato AssanelliGli amici Gianni ed Elisa, Millo, Pietro e Liliana, Pigi ed Anna, Romano ed Alba sono affettuosamente vicini ad Artemio e figli per la perdita della carissima6 giugno 2017Il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Segreteria,. e dirigenti tutti del Cus Parma in questo tristissimo momento sono vicini ad Artemio e famiglia per la scomparsa prematura della carissima6 giugno 2017Ciaoti ricorderemo sempre con tanto affetto.Franco, Franca, Pier e Nadia.6 giugno 2017Sono vicino ad Artemio, Pierluigi e Ottavia per la perdita diGiovanni Saglia e famiglia.6 giugno 2017Ciaoun abbraccio ad Artemio, Pier Luigi e Ottavia.Andrea, Patrizia, Luca e Viola.6 giugno 2017Partecipiamo affranti al lutto di Artemio e Pier Luigi e abbracciamo con affetto la cara Ottavia prendendo viva parte al dolore dei familiari tutti per la prematura perdita della loro caraMarina e Franco Ravanetti con Francesco e Caterina, Beatrice e Francesco.6-6-2017Ï Gilla PainiCarail tuo ricordo accompagnerà per sempre il nostro cammino.Che il riposo ti sia dolce.Giacomo Saverio.6 giugno 2017Profondamente commossi ci uniamo al dolore di Artemio, Pierluigi e Ottavia nel ricordo e rimpianto diFranca e Eugenio con Aldo, Cristina, Silvia, Monica e le loro famiglie.6 giugno 2017Nel ricordare l'immenso amore e la dedizione alla propria famiglia, il coraggio e la forza nel superare le prove che la vita ha riservato alla cara, dolceMichela e Ruggero abbracciano con affetto Artemio, Pierluigi e Ottavia.6 giugno 2017Ï Carlotta e Giuseppe BarbieriBenedetta, Bianca, Costanza, Giulia e Sara si stringono in un abbraccio affettuoso all'amico Pier in questo triste momento della scomparsa della cara mamma6 giugno 2017Gli amici di sempre Paolo e Alessandra, Giovanni e Alessandra, Sergio, Alessandro e Daniela con Carlotta e Federico, Mario e Rosaria, Graziano e Daniela, sono vicini al grande dolore che ha colpito Artemio, Ottavia e Pier Luigi per la prematura scomparsa della cara6 giugno 2017Lella, Vittorio, Jessica, Mattia, Rossana e Giorgio piangono la prematura scomparsa dell'amatae si stringono con affetto ai famigliari.6 giugno 2017<+T>Ciaoti ricorderemo con tanto affetto, straordinaria e coraggiosa come sei sempre stata.<+T>Un forte abbraccio a Artemio, Pierluigi e Ottavia.<+T>Sandra e Paolo.6 giugno 2017<+T>Rita ed Enrico Bordi, profondamente commossi e turbati per l'inattesa sconvolgente notizia, si stringono con particolare affetto ad Artemio, Pierluigi ed Ottavia condividendo il dolore per la scomparsa della carissima e dolce amica6 giugno 2017<+T>Maurizio e Nerea, Federica e Mario, Pietro ed Isotta, Cesare e Lucia, Luigi e Sofia, Lucio, Giovanni, Andrea, Mirco, Mattia e Alessandro sono vicini con l'affetto di sempre a Pier, Artemio ed Ottavia in questo momento di profondo dolore per la perdita della cara6 giugno 2017<+T>Valdi, Angela, Marco e Silvia si stringono con affetto ad Artemio, Pierluigi e Ottavia e partecipano al loro dolore per la perdita della cara6 giugno 2017<+T>Paolo e Barbara commossi sono vicini con affetto ad Artemio Pierluigi e Ottavia nel ricordo della cara e indimenticabile6 giugno 2017