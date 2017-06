Romano Caleri

È mancatodi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie Ada, i figli Sandra con Erminio e Simona, Antonio con Laura e Giorgia, il fratello Emilio, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 7 alle ore 14 partendo dalla Sala Commiato COF, in viale della Villetta 16, per la chiesa di Sorbolo (ore 14,30 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie vada al medico curante dottor Giuseppe Giacalone per le premurose cure prestate.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.6 giugno 2017Il fratello Emilio, Maria, Cinzia e Cristiano con le rispettive famiglie sono vicini in questo triste momento a Ada, Sandra, Antonio e familiari per la perdita del caro6 giugno 2017Mario e Nunzia con le rispettive famiglie sono vicini a Ada, Sandra e Antonio in questo triste momento per la perdita dello zio6 giugno 2017