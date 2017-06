CROCE



È mancato all'affetto dei suoi cari Antonio Mangora



Lo annunciano con dolore i figli Angelo, Enzo e Grazia, l'adorato nipote Diego Antonio, il genero Antonio e la nuora Paola.



I funerali si svolgeranno mercoledì 7 giugno alle ore 15.00 nella chiesa di S. Giovanni in Contignaco, indi al Tempio di Valera.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Monica Crugnola, al Prof. Franco Aversa e a tutto il personale del Reparto Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Parma. Salsomaggiore Terme, 7-6-2017



Gli amici della classe 1934 piangono il caro amico Antonio



e sono vicini ai famigliari. San Secondo P.se, 7-6-2017



Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci del Rotary Club di Salsomaggiore Terme sono vicini ai famigliari per la perdita del caro amico Antonio Mangora Salsomaggiore Terme, 7-6-2017



I titolari e i dipendenti della Gvf Elettronica partecipano al lutto che ha colpito la famiglia Mangora per la perdita di Antonio Parma, 7 giugno 2017