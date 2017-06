Gina Marchesi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 96Ne danno il triste annuncio i figli Claudio con Luisa, Gian Carlo con Carla, Mariangela con Vincenzo, i cari nipoti, la sorella Maria ed i parenti tutti.Le esequie avranno luogo oggi mercoledì 7 c.m. alle ore 14.15 nella chiesa di Vicomero.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Baganzola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.7-6-2017Ï Brunetta e Massimo CostaÏ Famiglie PavaraniÏ Famiglia RavasiniCiaoLa tua Chiara.7 giugno 2017Giorgio, Daniela e Roberto sono vicini a Mariangela, Vincenzo, Filippo e Chiara per la perdita dell'amata7 giugno 2017Laura, Angelo, Anna, Luisella, Iria e Antonio partecipano al dolore di Mariangela, Claudio e Carlo per la perdita della mamma7 giugno 2017Eugenio con Vanda, Alessandro, Maria Chiara, Nadia e Milena sono vicini a Claudio per la perdita della cara mamma7 giugno 2017Francesco e Silvy sono vicini a Mary e Vincenzo per la perdita della cara7 giugno 2017