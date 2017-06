Si è addormentato per sempre Giovanni Gnudi



di anni 16



Giovanni, ci hai lasciato un vuoto incolmabile, ma la tua forza, la tua lealtà, la tua ironica intelligenza e il tuo coraggio ci aiuteranno a superare i momenti più bui di questa tragedia.



Ti preghiamo, cerca di infonderci anche solo un briciolo della tua immensa forza d'animo, ci sarà di aiuto.



Mamma, papà, Angelica, nonna Bianca, nonni Angelo e Livia e parenti tutti.



Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 presso la Chiesa delle SS. Stimmate.



Con successivo annuncio verranno comunicati data ed ora dei funerali.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.

Parma, 7 giugno 2017



- Maurizio Del Bue e famiglia



- Alessandra e Fausto Quintavalla



- Giuseppe e Cinzia Bonazzi



- Vittoria e Damiano



Profondamente addolorati Livio e Laura Dei Cas sono vicini a Chiara, Giacomo, Angelica e nonni per la prematura scomparsa del carissimo Giovanni Parma, 7 giugno 2017



La zia Marta, i cugini Carlotta con Francesco, Francesco con Patrizia e Sebastiano si stringono con immenso dolore a Bianca, Chiara, Giacomo ed Angelica e ricorderanno per sempre l'amato Nanni Parma, 7 giugno 2017



Addoloratissimi per la prematura perdita del caro nipote e cugino Giovanni



ci stringiamo con affetto immenso a Giacomo, Chiara, Bianca ed Angelica nel suo dolce ricordo.



Luigi e Maria Alessandra Gnudi con Francesco e Sara. Parma, 7 giugno 2017



Ciao Gio'



I tuoi amici Ivan e Pietro. Parma, 7 giugno 2017



Gli zii Giulio e Alessandra ed i cuginetti Giulia e Riccardo profondamente addolorati, si stringono a Giacomo, Chiara, Angelica e Bianca nella prematura perdita del nostro caro ed amato Giovanni



Il suo dolce ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori. Parma, 7 giugno 2017



Caroline e Francesca sono vicine a Giacomo, Chiara e Angelica e a tutti i loro familiari per la scomparsa del nostro amato Giovanni

Parma, 7 giugno 2017



Gli amici della V° A del Liceo Scientifico Ulivi Classe 1963 partecipano all'immenso dolore che ha colpito il caro Giacomo per la perdita del piccolo Giovanni

Parma, 7 giugno 2017



Il Dirigente Scolastico, il Consiglio d'Istituto, il personale docente e non docente, gli studenti tutti del Liceo Romagnosi partecipano con affetto al grande dolore dei familiari per la perdita del carissimo e indimenticabile Giovanni

Parma, 7 giugno 2017



Tutti i colleghi del Servizio PSAL Aziendale sono vicini a Chiara e famiglia per l'improvvisa perdita di Giovanni

Parma, 7 giugno 2017



L'Istituto «de La Salle» in tutte le sue componenti, ricorda con grande affetto il carissimo Giovanni



ex-allievo della scuola.



Lo ricordiamo nelle nostre preghiere e ci stringiamo ai genitori e ai famigliari tutti in questo triste momento.

Parma, 7 giugno 2017



Francesca Frigeri e famiglia stringono Bianca e Chiara in un forte abbraccio per la scomparsa del caro Giovanni

Parma, 7 giugno 2017



Il Direttore, i docenti e il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Scienze Medico. Veterinarie dell'Università di Parma partecipano al dolore che ha colpito il Prof. Giacomo Gnudi e famiglia per l'improvvisa e prematura scomparsa del figlio Giovanni

Parma, 7 giugno 2017



Cara Chiara siamo vicini a te e ai tuoi famigliari con affetto per la prematura perdita del caro Giovanni



I colleghi del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Usl di Parma.

Parma, 7 giugno 2017



Felicina e Giampiero Pezzani partecipano commossi all'immenso dolore dei genitori, dei nonni e della sorellina per la prematura scomparsa del caro Giovanni

Parma, 7 giugno 2017



Tutti i compagni e docenti della classe 5°C del Liceo Romagnosi sono vicini alla famiglia e commossi, si uniscono al suo dolore ricordando il carissimo compagno di classe e grande amico Gio

Parma, 7 giugno 2017



Paola e Paolo con Elena in lacrime abbracciano con infinito affetto Chiara, Giacomo, Bianca e Angelica nel tremendo dolore per l'improvvisa chiamata in Paradiso del caro Giovanni



amico che abbiamo avuto il privilegio di conoscere fin da bambino e del quale non dimenticheremo mai la sensibilità, l'intelligenza e la simpatia che ci ha donato nei tanti momenti trascorsi insieme.

Parma, 7 giugno 2017



Piangiamo la scomparsa del caro Giovanni



e ci stringiamo in un forte abbraccio a Chiara, Giacomo e Bianca.



Renata, Lucia, Patrizia.

Basilicanova, 7 giugno 2017

Silvana Tanzi Amadasi con Marcello e Barbara, costernata, con l'affetto di sempre, stringe in un forte abbraccio la cara amica Bianca con Chiara, Giacomo e la piccola Angelica, colpiti da immenso dolore per l'improvvisa perdita del loro amato dolcissimo Giovanni

Parma, 7 giugno 2017

Ciao Gio



i tuoi compagni della scuola primaria Santa Rosa e la tua maestra porteranno sempre nel cuore la tua vivace allegria e i tuoi sorrisi contagiosi. Un abbraccio forte a Chiara, Giacomo e alla sorellina Angelica.

Parma, 7 giugno 2017

Giovanni



incapaci di comprendere, chiniamo la testa alla Volontà Divina e uniti alla tua famiglia piangiamo la tua scomparsa. Leonardo, Mirella, Cecilia, Filippo, Carlo, Ale.

Parma, 7 giugno 2017

Gli amici e colleghi Susanna Bugli, Luca Buzio, Paola Carta, Elena Chiesa, Marco Chittolini, Claudio Ferroni, Angelo Forleo, Elisa Galletti, Federico Guidetti, Alessandro Romanelli, Nicola Tiozzo, Irene Claudia Toma, Simona Vanni e Francesca Virdis sono vicini in questo triste momento a Chiara e famiglia per la perdita del caro Giovanni

Parma, 7 giugno 2017

Beppe, Francesco, Tommaso Ravasini partecipano commossi al lutto che ha colpito le famiglie Gnudi per la perdita di Giovanni

Parma, 7 giugno 2017

Franca, Silvio, Pier Paolo e Silvia partecipano al grande dolore di Giacomo e famiglia per la perdita del caro Giovanni

Parma, 7 giugno 2017

Leonora, Beppe, Chicca, Edo, sono fraternamente vicini a Chiara e Giacomo per la straziante e prematura scomparsa del loro adorato Giovanni

Parma, 7 giugno 2017

Il tempo trascorso insieme è un bene prezioso che custodirò per sempre dentro di me. Ciao Giò



sentirò tantissimo la tua mancanza. Matteo.

Parma, 7 giugno 2017



- Francesca e Graziano Pedrazzani

Francesco, Franco, Walter, Silvia, Ines e Giovanni partecipano commossi al dolore di Chiara e famiglia per la perdita dell'amatissimo Giovanni

Parma, 7 giugno 2017

Sarai sempre il nostro Gio



compagno indimenticabile e amico prezioso. I tuoi compagni della B della Salle e famiglie.

Parma, 7 giugno 2017

Stefano e Manù si stringono in un forte abbraccio a Chiara e Giacomo per la prematura scomparsa di Giovanni

Parma, 7 giugno 2017

Ci uniamo al dolore della famiglia Gnudi e Tanzi in un ultimo saluto a Giovanni

Sara Troncone e famiglia.

Parma, 7 giugno 2017

Il condominio Cinghio 2 partecipa affranto all'infinito dolore di Chiara, Giacomo, Angelica e Bianca per la scomparsa del caro Giovanni

Parma, 7 giugno 2017

Maria, Alberta e Giulia abbracciano con affetto gli amici di sempre in questo tristissimo momento per la perdita del caro Giovanni

Parma, 7 giugno 2017

Annalisa, Marco, MariaFrancesca, Gian Luca, Giovanni, Roberta, Angela e tutta la Medicina Legale del 'AUSL di Parma sono vicini a Chiara e famiglia per la grave perdita di Giovanni

Parma, 7 giugno 2017