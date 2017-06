Francesco Rastelli

Ci ha lasciato e ha raggiunto in cielo l'adorata Lidiadi anni 87Ne danno il triste annuncio il figlio Marco con Ivonne, i nipoti Giulia, Pietro, Giacomo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 8 giugno alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa «SS. Stimmate» in via Sbravati indi al cimitero di Noceto.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.7 giugno 2017Ï Famiglia Coruzzi GardellaÏ Sergio Delsoldato e famigliaÏ Deanna, Elisa e Cristina CoruzziÏ Giovanni Saccenti e famigliaÏ Beatrice e Marco FolliÏ Domenica Manfredi e famigliaÏ Raffaella e Gianna Dottiquesta volta sei tu che parti e noi ti salutiamo con il cuore triste, ma certi che sarai felice in cielo con la nonna.Giulia, Pietro e Giacomo.7 giugno 2017«Dio del cielo, Signore delle cime...noi Ti preghiamo, su nel Paradisolascialo andare per le tue montagne.»Il Direttore ed i componenti del Coro Cai Mariotti piangono la scomparsa del caro amico e corista «senatore»e ricordandone con affetto le doti canore ed umane si stringono attorno a Marco ed Ivonne, Giulia, Pietro e Giacomo.7 giugno 2017Germana, Paolo e Benedetta ricorderanno sempre con affetto il caro7 giugno 2017Rossana, Angelo, Andrea e Alessandro si stringono con affetto a Marco e famiglia per la perdita del caro7 giugno 2017Un abbraccio da Daniela e Michela a Marco e famiglia in ricordo del papà7 giugno 2017Elda, Giuseppina, Alessandro e Giacomo sono vicini a Marco per la scomparsa dell'amatissimo7 giugno 2017Angela e Giambernardo sono vicini ai familiari tutti per la morte del carissimovero Amico e grande Corista, e pregano il suo Creatore perchè lo accolga benigno davanti al suo Volto.7 giugno 2017Ciaoti ricorderemo sempre come grande amico e compagno di giorni allegri e spensierati passati assieme divertendoci e cantando fra i monti della «tua» Valle d'Aosta e delle «nostre» Dolomiti.Adesso manca il tenore...(salutaci Giuseppe).Enzo, Lorenzo ed Otello.7 giugno 2017